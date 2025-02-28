Demirci'de Türk Sanat Müziği konseri
Demirci Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.
Demirci Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'ndeki konsere, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Erkan Kara, koroda emeği geçenlere teşekkür etti.
Koro, sanat müziğin unutulmaz eserlerini seslendirdi.
Programın sonunda merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu" şarkısını salonu dolduran katılımcılarla koro birlikte söyledi.
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