Manisalı kadınların ramazan hazırlıkları sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadınlar, geleneksel ramazan hazırlıklarını imece usulü yapmaya devam ediyor.

Kutsal ayda özellikle sahurlarda tüketilecek yufkaları bir araya gelerek hazırlayan kadınlar, yörenin ramazana geleneğini de sürdürmüş oluyor.

Delemenler Mahallesi sakinlerinden Hacer Ertürk, sahurda yufkaları yoğun şekilde tükettiklerini belirterek, "Hem hafiftir hem de gün boyunca tok tutar. Hafif su serpilerek yenilebilir hale gelir ve hazırlanması oldukça kolaydır. Evinde yufka olan asla aç kalmaz. Hem ekmek hem de yemek yerine geçer. Her aile ortalama 100 adet yufka yapar ve ramazan ayı boyunca tüketir." dedi.

Ertürk, ramazan dolayısıyla imece usulü komşularla hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.