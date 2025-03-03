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        Manisa'da "Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı" düzenlendi

        Manisa'da Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin 101. yılı dolayısıyla "Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:49
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        Manisa'da "Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı" düzenlendi
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        Manisa'da Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin 101. yılı dolayısıyla "Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisince Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, Türkiye'nin eğitim sisteminde devlet okulları, imam hatip okulları ve özel okullar olmak üzere 3'lü bir yapı olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin geleceğinin eğitimde olduğuna dikkati çeken Özçağdaş, "Eğitimini düzenleyememiş, çocuklarını geleceğe hazırlayamayan hiçbir millet başarılı olma şansına sahip değildir. Türkiye, eğitimde yaşadığı sorunlar nedeniyle bugün ekonomide, adalette ve toplumsal alanda sorun yaşamaktadır." dedi.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de 3 Mart 1924'te kabul edilen ve Türkiye'deki eğitim sistemini tek bir çatı altında toplayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun önemine değinerek, hazırlanmasında emeği geçenlere şükranlarını iletti.

        CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in de konuşma yaptığı programda, daha sonra uzmanlar sunumlar yaptı.

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        Galeri
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