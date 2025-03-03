Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanıp suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Operasyonda E.D. ve O.D. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. tutuklanırken, O.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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