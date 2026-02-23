Canlı
        Manisa Haberleri

        Alaşehir'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:22
        Alaşehir'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.


        Polis ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstasyon Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.


        Araçta yapılan aramada 5 bin 564 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Araçtaki H.Ö. (16) ile Y.Ç. (19) gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

