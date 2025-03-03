Manisa FK önemli sınavda
1'inci Lig'de son 5 maçta 4 mağlubiyet alıp düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde alt sıralardaki önemli rakiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
1'inci Lig'de son 5 maçta 4 mağlubiyet alıp düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde alt sıralardaki önemli rakiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Fofana ve Kaan Kanak yine forma giymeyecek. Ligin son 6 haftasında sadece gençleriyle mücadele edip çok erken havlu atan eksi 21 puanlı sonuncu Yeni Malatyaspor'u yenebilen Manisa FK, 33 puanla kendisini düşme hattında buldu. Iğdır temsilcisi ise Manisa FK'nın 3 puan üzerinde 36 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.
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