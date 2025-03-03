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        Manisa FK önemli sınavda

        1'inci Lig'de son 5 maçta 4 mağlubiyet alıp düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde alt sıralardaki önemli rakiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:51
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        Manisa FK önemli sınavda
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        1'inci Lig'de son 5 maçta 4 mağlubiyet alıp düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde alt sıralardaki önemli rakiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Fofana ve Kaan Kanak yine forma giymeyecek. Ligin son 6 haftasında sadece gençleriyle mücadele edip çok erken havlu atan eksi 21 puanlı sonuncu Yeni Malatyaspor'u yenebilen Manisa FK, 33 puanla kendisini düşme hattında buldu. Iğdır temsilcisi ise Manisa FK'nın 3 puan üzerinde 36 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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