Demirci'de futsal turnuvası başladı
Manisa'nın Demirci ilçesinde 16 takımın katıldığı futsal turnuvası başladı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde 16 takımın katıldığı futsal turnuvası başladı.
Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada çeşitli ilçelerden takımlar yer aldı.
Turnuvanın ilk karşılaşmasının başlama vuruşunu gerçekleştiren Belediye Başkanı Erkan Kara, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.
Maçlar, teravih namazı sonrası Turgut Özal Spor Salonu'nda yapılacak.
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