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        Basketbol: Şampiyonlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 22:11 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:11
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        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Petar Pesic (Sırbistan), Michal Proc (Polonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

        Manisa Basket Divissa: Yunus Emre Sonsırma, Chiozza 14, Besson 22, Thomas 9, White 25, Acuil 20, Leon Apaydın 6, Cengizhan İvedi 2

        Rytas Vilnius: Flagg 10, Cartwright 2, Radzevicius 8, Enoch 4, Paliukenas 3, Graves 12, Cole 17, Masiulis 7, Sargiunas 12

        1. Periyot: 28-18

        Devre: 49-43

        3. Periyot: 72-59

        Beş faulle çıkan: 34.29 Paliukenas (Rytas Vilnius), 39.11 Leon Apaydın (Manisa Basket Divissa)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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