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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:58 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:58
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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.Ç. (27) ile S.Y'ye ait (25) Yeni ve Menderes mahallelerindeki 5 adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 4 bin 333 hap, 900 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, 4 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

        C.Ç. ve S.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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