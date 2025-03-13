Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.Ç. (27) ile S.Y'ye ait (25) Yeni ve Menderes mahallelerindeki 5 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 4 bin 333 hap, 900 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, 4 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

C.Ç. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.