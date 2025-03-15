İzmir Büyükşehir Belediyesinin Manisa'da yeni su kuyusu açma planına sektör temsilcileri tepkili

AHMET BAYRAM - İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Manisa'da 11 yeni su kuyusu açarak 32 milyon metreküp ilave yer altı suyu çekme planının, bölgede kuraklığa ve üretimde sıkıntılara neden olacağı öne sürüldü.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Manisa'nın verimli ovalarında başta üzüm olmak üzere kiraz, şeftali gibi meyve çeşitleri ile domates, biber, salatalık ve pamuk yetiştiriliyor.

Yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarımın yapıldığı kentte, Demirköprü Barajının yanı sıra yer altı suları, bölge çiftçisi için hayati önem taşıyor.

Manisa Su Platformu Sözcüsü Muzaffer Yurttaş, AA muhabirine, kuraklık ve su kirliliği sorununa karşı kurdukları platformda uzman akademisyenlerle, yer altı ve yer üstü sularının kapasitelerini incelediklerini belirtti.

İZSU'nun 1980'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden aldığı ruhsatla Sarıkız ve Göksu bölgelerinden yıllık 45 milyon metreküp su tahsis izni aldığını hatırlatan Yurttaş, zamanla yer altı sularının derine inmesiyle bu kuyuların işlevini yitirip verimsiz hale geldiğini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) ruhsat yenilemeleriyle yıllık 32 milyon metreküp kapasiteli yeni kuyular açması çalışmasını araştırdıklarını aktaran Yurttaş, bu durumun Gediz Havzası'na ciddi zarar vereceğini savundu.

- "Bu bölgedeki çiftçiler ne yapacak?"

Yer altı sularının ilk tercih edilen değil, acil ve olağanüstü durumlarda kullanılması gerektiğini vurgulayan Yurttaş, şunları kaydetti:

"Saruhanlı'da 300 bin dönüm arazi yer altı suları ile sulanıyor. Şimdi 32 milyon metreküp su İzmir'e gittiğinde bu bölgeye kuraklık gelecek ve üretim konusunda sıkıntı oluşturacak. Biz 'İzmir'e su gitmesin' demiyoruz. Zaten Gördes Barajı'ndan İzmir büyük oranda su alıyor. Mevcut Sarıkız ve Göksu bölgesindeki yer altı kuyularından da suyu alıyor. Yeni açtığı kuyularla bu su miktarını daha da arttıracağı endişesi ile Manisalılar olarak biz İzmir'e bu şekilde su verilmesi konusunda tepki gösteriyoruz. Haklı olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun başka alternatif arayışlar içerisine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz çözümden yanayız. İzmir'in de suya ihtiyacı mutlaka giderilmeli ama bunu kolay yoldan 'Zaten mevcut kuyular var. O bölgede biz sondajımızı yapalım' mantığı ile olmaz. Peki bu bölgedeki çiftçiler ne yapacak, 300 bin dönüm arazi nasıl sulanacak? Bunları da düşünmek gerekiyor."