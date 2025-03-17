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        Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi

        "Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri" çevresi, baharın gelmesiyle kır çiçekleri açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:52
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        Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi
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        "Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri" çevresi, baharın gelmesiyle kır çiçekleri açtı.

        Salihli, Ahmetli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki "Bintepeler" olarak bilinen bölgede, milattan önce 6 ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor.

        Tarihi öneminin yanında görüntüsüyle de ilgi gören bölge, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Bintepeler", baharın gelmesiyle doğal güzelliğini de sergilemeye başladı. Tümülüslerin çevresinde açan farklı renklerdeki çiçekler, bölgeyi renklendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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