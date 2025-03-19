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        Demirci'de görüntü kirliliği oluşturan alana şelale yapılıyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, görüntü kirliliği oluşturan alanda yenileme çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:36
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        Demirci'de görüntü kirliliği oluşturan alana şelale yapılıyor
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, görüntü kirliliği oluşturan alanda yenileme çalışmaları başlatıldı.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada ilçeyi güzelleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

        Şehreküstü Mahallesi'nde görüntü kirliliği oluşturan alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kara, "Kayabaşı mevkisine oturma alanları, ışıklandırma ve ağaçlandırma ile şelale yapıyoruz. 2 ay gibi bir sürede tamamlayıp Demirci'mizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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