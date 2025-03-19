Demirci'de görüntü kirliliği oluşturan alana şelale yapılıyor

Şehreküstü Mahallesi'nde görüntü kirliliği oluşturan alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kara, "Kayabaşı mevkisine oturma alanları, ışıklandırma ve ağaçlandırma ile şelale yapıyoruz. 2 ay gibi bir sürede tamamlayıp Demirci'mizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada ilçeyi güzelleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

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