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        Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı

        Manisa'da bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:33
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        Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı
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        Manisa'da bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı.

        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki festival çerçevesinde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve festival komitesi, Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Protokol üyelerinin Nevruz'un ritüellerinden renkli yumurtaları tokuşturması, örste demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlamasının ardından kortej yürüyüşü gerçekleşti.

        Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve mesir macununu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden tiyatrocuların eşliğinde protokol üyeleri, halkı selamlayarak Sultan Camii Külliyesi'ndeki Şifahane'nin önüne kadar yürüdü.

        - Kazana dökülen 41 çeşit baharat ve bitki karıştırıldı

        Vali Özkan, törende yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı ile iki sevinci birden yaşadıklarını belirterek, mesir macunu festivalinin, sevgi, barış, hoşgörü ve dayanışmayı bir araya getiren önemli kültürel miras olduğunu söyledi.

        Törene katılan protokol üyeleri, mesir macununun içeriğinde yer alan 41 çeşit baharat ve bitkiyi kazana dökerek macunu kardı.

        Ellerindeki poşet ve kaplarla bekleyenler, tören sonrası kazanın başına gelerek, mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

        Çeşitli etkinliklerle devam edecek olan festival, 27 Nisan Pazar günü Sultan Cami'sinin kubbe ve minarelerinden vatandaşlara 8 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erecek.

        - Mesirin tarihçesi

        Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak bir macun hazırlanır.

        Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

        Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.

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