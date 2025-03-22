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        Alaşehir'de zirai don nedeniyle üzüm bağları zarar gördü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde filiz vermeye başlayan üzüm bağlarının bir bölümünde etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 09:43 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:04
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        Alaşehir'de zirai don nedeniyle üzüm bağları zarar gördü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde filiz vermeye başlayan üzüm bağlarının bir bölümünde etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu.

        Çiftçileri ziyaret eden Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, bölgede incelemelerde bulundu.

        Don olayının üzüm bağlarını olumsuz etkilediğini belirten Demir, şunları kaydetti:

        "İlçemizde her yıl bu tip farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Bazı yerlerde zarar yüzde 40'ları bulurken, bazı bölgelerimizde bu zarar yüzde yüze kadar çıkıyor. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde 50'sini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimize böyle afetlerden zarar görmemeleri için sigorta yaptırmalarını bir kere daha öneriyoruz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun."

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        Galeri

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