Manisa'da firari hükümlü dolaptaki gizli bölümde yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 11 ayrı suçtan 36 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 11 ayrı suçtan 36 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalar yürüttü.
Ekipler, 11 ayrı suçtan 36 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin (46) Seyrantepe Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, dolap içinden girilen gizli bölümde saklanan S.S'yi yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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