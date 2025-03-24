Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığın yargılanması sürdü

Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istenen tutuklu sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumundan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 30 Temmuz 2023'te Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki pizza restoranına motosikletle gelen F.K'nin silahla ateş etmesi sonucu restoran çalışanlarından Sultan Zencirci hayatını kaybetmiş, Gül D. ise yaralanmıştı.