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        Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığın yargılanması sürdü

        Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:08
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        Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığın yargılanması sürdü
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        Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istenen tutuklu sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumundan daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 30 Temmuz 2023'te Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki pizza restoranına motosikletle gelen F.K'nin silahla ateş etmesi sonucu restoran çalışanlarından Sultan Zencirci hayatını kaybetmiş, Gül D. ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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