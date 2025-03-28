Manisa'da ruhsatsız silah operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adreslerdeki aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 35 mermi, 15 kılıç, 4 muşta, 8 bıçak, 7 kama, 5 balta, 11 hançer, 5 çakı ile 2 kasatura ele geçirildi.

Akhisar ve Yunusemre ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi.

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