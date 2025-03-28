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        Manisa'da ruhsatsız silah operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:05
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        Manisa'da ruhsatsız silah operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Akhisar ve Yunusemre ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 35 mermi, 15 kılıç, 4 muşta, 8 bıçak, 7 kama, 5 balta, 11 hançer, 5 çakı ile 2 kasatura ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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