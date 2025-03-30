Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücü Büşra'nın hedefi Avrupa'da madalya

AHMET BAYRAM - Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde 50 metre serbestte şampiyon, 50 metre sırtüstü yarışında ise ikinci olan 12 yaşındaki Büşra Alandere, aynı gururu Avrupa Şampiyonası'nda yaşamak istiyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Figen Alandere çiftinin 3 çocuğundan biri olan down sendromlu Büşra'nın yüzmeye ve suya merakını keşfeden ailesi, 8 ay önce onu yüzme kursuna götürdü.

Yüzme kursu sayesinde fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi ile öz güveninde ilerleme gözlenen Büşra'nın azmini de fark eden ailesi, eğitmenlerinin tavsiyesi ile kızlarını müsabakalara hazırlamaya başladı.

Haftada 4 gün 16 saat antrenman yapan Büşra Alandere, ilde katıldığı ilk şampiyonada birinci olarak Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulu 6 sınıf öğrencisi Alandere, 10-11 Mart'ta düzenlenen şampiyonada, yıldızlar kategorisinde 50 metre serbestte şampiyon, 50 metre sırtüstü yarışında ise ikinci oldu.

Ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Büşra Alandere, AA muhabirine, şampiyonluktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Yüzmeyi çok sevdiğini dile getiren Büşra, gitmediği zamanlarda havuzu özlediğini, bazen yüzerken kendini bir balık gibi hissettiğini anlattı.

Büşra Alendere, en büyük hedefinin ise Avrupa'da şampiyon olup ailesini gururlandırmak olduğunu dile getirdi.

- Ailesi gururlu

Anne Figen Alandere de yüzmeye başladıktan sonra kızının hayatında önemli değişiklikler yaşandığını dile getirdi.

Şampiyonluğun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Alandere, "Bundan sonraki süreçte daha büyük hedeflerimiz var. Allah'ın izniyle inşallah milli takıma girip Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Hocamızın da bizim de öyle hedeflerimiz var. İnşallah Avrupa'ya gidip orada şanlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." dedi.

Baba Yakup Alandere de kızının başarısının devam edeceğine inandığını vurgulayarak, "Bu azmi sayesinde başarılarının artacağını kanıtladı. Kimse 'Benim çocuğumun özel durumu şöyledir.' deyip de çocuğunu böyle sosyal aktivitelerden geri bırakmasın. Evet biz yüzmede bunu başardık. Kendisi inşallah bu başarısını daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.