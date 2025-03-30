Demirci'de bayramlaşma programı yapıldı

Gazi Mustafa Toprak'ı ve şehit Ahmet Korkmaz'ın ailesini de ziyaret eden protokol, daha sonra Demirci Devlet Hastanesi'ndeki hasta ve yakınlarıyla bayramlaştı.

Protokol üyeleri görev başındaki güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve itfaiye erlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Kara, katılımcıların bayramını tebrik etti.

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