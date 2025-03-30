Manisa protokolü bayramlaştı

Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Manisa Valiliği ev sahipliğinde, Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Anıl Ceylan protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Vali Özkan, gazetecilere bayramların dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Hep birlikte bayram coşkusu yaşadıklarını kaydeden Özkan, "İlimizde bayramın huzur ve güven ortamında geçmesi için emniyetimiz ve jandarmamızla birlikte gerekli tüm tedbirleri aldık. 1900'ün üzerinde kamu personelimiz bu anlamda hizmet vermektedir. Aynı şekilde sağlıklı gıdaya erişimle ilgili tedbirler planlandı ve icra ediliyor." dedi.