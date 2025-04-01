Manisa'da kamyona ve bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Alaşehir'den Salihli ilçesi yönüne ilerleyen M.A. (23) yönetimindeki 45 ZG 040 plakalı otomobil, Piyadeler Mahallesi mevkisinde önce önünde seyreden T.E. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyona, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

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