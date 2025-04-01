Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da kamyona ve bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin kamyona ve bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 20:56 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da kamyona ve bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin kamyona ve bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alaşehir'den Salihli ilçesi yönüne ilerleyen M.A. (23) yönetimindeki 45 ZG 040 plakalı otomobil, Piyadeler Mahallesi mevkisinde önce önünde seyreden T.E. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyona, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Kazada otomobilin sürücüsü M.A. ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü
        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Araca tekme attı hızını yine alamadı!
        Araca tekme attı hızını yine alamadı!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Somaspor gurbette
        Somaspor gurbette
        Manisa FK'nın kozu evi olacak
        Manisa FK'nın kozu evi olacak
        Manisa'da balkondan düşen kadın hastanede hayatını kaybetti
        Manisa'da balkondan düşen kadın hastanede hayatını kaybetti
        Manisa Emniyeti bayramlaştı
        Manisa Emniyeti bayramlaştı
        Turgutlu'da bayramlaşma töreni yapıldı
        Turgutlu'da bayramlaşma töreni yapıldı