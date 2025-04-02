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        Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve eski öğretmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:52
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        Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve eski öğretmen yakalandı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen K.Ş'nin (47) Çapaklı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan K.Ş. jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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