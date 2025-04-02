Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve eski öğretmen yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve eski öğretmen yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen K.Ş'nin (47) Çapaklı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan K.Ş. jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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