Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen K.Ş'nin (47) Çapaklı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

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