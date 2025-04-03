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        Manisa'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:36
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        Manisa'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda üzerinde 267 sentetik ecza ele geçirilen A.B. (59) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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