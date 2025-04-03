Manisa'da uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda üzerinde 267 sentetik ecza ele geçirilen A.B. (59) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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