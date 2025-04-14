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        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:49
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        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, 34 EEB 529 plakalı otomobili, Erdoğan Caddesi'ndeki kontrol noktasında durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

        Takibe alınan aracın sürücüsü, kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı.

        Aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan K.B. gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

        Öte yandan olayda yaralanan polis memuru, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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