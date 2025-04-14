Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 34 EEB 529 plakalı otomobili, Erdoğan Caddesi'ndeki kontrol noktasında durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Takibe alınan aracın sürücüsü, kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı.
Aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan K.B. gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Öte yandan olayda yaralanan polis memuru, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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