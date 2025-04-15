Manisalı esnaf iş yerine gelen yaralı kediyi sahiplendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan İbrahim Aydın, iş yerine giren yaralı kediyi tedavi ettirip bakımını üstlendi.

Beşeylül Mahallesi Dombay Kapı Sitesi'nde motosiklet tamirciliği yapan Aydın, iş yerine giren yaralı sahipsiz kediyi veterinere götürdü.

Karnında tümör olduğu belirlenen kedi, ameliyat edildi.

Aydın, sağlığına kavuşan kediye "Tekir" adını verdi, bakımını üstlendi.

İbrahim Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kediyi yaralı halde görünce üzüldüğünü belirterek, "Trafik kazası sandım ama meğerse tümörmüş. Veteriner hekim tümörü aldı, kedimiz sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Onların dili yok, derdini anlatamıyorlar. Onlara ilgi ve destek verelim." dedi.

Veteriner Hekim Taner Çelik de kedinin genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.