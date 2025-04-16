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        Manisa'da ahırda başlayan ve 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Demirci ilçesinde ahırda başlayan ve 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 20:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 20:44
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        Manisa'da ahırda başlayan ve 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde ahırda başlayan ve 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Küçükoba Mahallesi'nde yaşayan Ramazan (75) ve Elif Öztin (71) çiftine ait müstakil evin ahır kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Ahırda istiflenmiş samanların tutuşmasıyla büyüyen alevler, yaşlı çiftin evi ile bitişiğinde çocukları Ali Öztin'e ait eve sıçradı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle Öztin çiftinin evi kullanılamaz hale geldi, Ali Öztin'in evinde ise hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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