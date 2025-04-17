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        Demirci'de uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:03
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        Demirci'de uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Demirci Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine M.K'yi durdurdu.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 254 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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