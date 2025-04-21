Manisa'da otomobilde 229 bin makaron ele geçirildi

Manisa'nınSalihli ilçesindeki durdurulan bir otomobilde 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.

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