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        Manisa'da otomobilde 229 bin makaron ele geçirildi

        Manisa'nınSalihli ilçesindeki durdurulan bir otomobilde 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:56
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        Manisa'da otomobilde 229 bin makaron ele geçirildi
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        Manisa'nınSalihli ilçesindeki durdurulan bir otomobilde 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Salihli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda polis ekipleri, takibe aldıkları otomobili ilçe girişinde durdurdu.

        Araçtaki aramalarda, 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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