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        Manisa'da içinde 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı alan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, içerisinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı yerden alan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:50
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        Manisa'da içinde 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı alan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, içerisinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı yerden alan şüpheli tutuklandı.

        Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde A.Ş, içerisinde 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı otomobilinden inerken düşürdü.

        Bir süre sonra çantanın kayıp olduğunu fark eden A.Ş, durumu polise bildirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

        Polis, olay yerinde çantayı bulup uzaklaşan şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheli A.V. (53) polis ekiplerince, ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe hırsızlık suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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