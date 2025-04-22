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        Manisa'da Yeşilay gönüllüleri, öğrencilerle etkinlik yaptı

        Yeşilay Manisa Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:12
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        Manisa'da Yeşilay gönüllüleri, öğrencilerle etkinlik yaptı
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        Yeşilay Manisa Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki özel bir eğitim kurumunu ziyaret eden gönüllülere, öğrencilere Yeşilay'ın kuruluş amacını ve faaliyetlerini anlattı.

        Yeşilay gönüllüleri, daha sonra öğrencilerle etnilkiler yapıp oyunlar oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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