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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye tutuklama

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:44
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye tutuklama
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir eve baskın yaptı, takip edilen aracı da durdurdu.

        Ev ve araçtaki aramalarda 3 bin 952 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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