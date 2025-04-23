Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye tutuklama

Ev ve araçtaki aramalarda 3 bin 952 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir eve baskın yaptı, takip edilen aracı da durdurdu.

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