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        Salihli'de inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:48
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        Salihli'de inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

        Namık Kemal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın inşaatında çalışan Sinan A, dış cephe çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçi, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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