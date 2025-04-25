Manisa'da saçılacak 8 ton mesir macunun duası yapıldı

Programa CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Semra Aliye Kavaf ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de katıldı.

Duanın ardından mesir macunları çuvallara yerleştirildi. Vali Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir macunu saçtı.

Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneğinin imalathanesinde gerçekleşen programda Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua okundu.

UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 485'inci kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında saçılacak 8 ton mesirin duası yapıldı.

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