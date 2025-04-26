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        Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:44
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        Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde polis/savaşçı olarak silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C.E.M. (40) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheli A.S.S. (39) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. A.S.S, hakkında yürütülecek idari işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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