Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm tesisinden çıkan yangın söndürüldü.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm tesisinden çıkan yangın söndürüldü.
Akgedik Mahallesi yakınlarındaki metal geri dönüşüm işletmesinde hurdaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Açık alanda istifli yanıcı malzemelerin de tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler, tesisin bitişiğindeki Menemen-Manisa kara yolu kenarındaki otlara da sıçradı.
İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.