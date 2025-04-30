Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, denetimler sırasında durumunda şüphelendikleri S.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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