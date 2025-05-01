Soma'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada bin 143 sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla S.Ç'nin (35) evine baskın düzenledi.

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