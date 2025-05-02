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        Manisa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:34 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:54
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        Manisa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine İ.A. (20) ve K.D'yi (18) durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 36 uyuşturucu hap, bir miktar sıvılaştırılmış sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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