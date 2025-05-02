Kalp krizi sonucu vefat eden asker Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki törene Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, askeri ve sivil erkan ile Karaduman'ın yakınları katıldı.

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