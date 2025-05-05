Turgutlu'da Manisa Barosunun 100. yılı kutlandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Barosunun kurulmasının 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Barosunun kurulmasının 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Turgutlu Adliyesi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Baro Temsilciliğince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Programda Baro Temsilcisi Avukat Büşra Güneş, baroların önemine ilişkin konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.