Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Ali Ö. idaresindeki 45 KA 920 plakalı otomobil, Mehmetçik Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki Ferhat Y. ile Enver K'ye çarptı.
Otomobil daha sonra duvara çarparak durabildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yayalar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ferhat Y. ile Enver K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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