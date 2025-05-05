Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 21:06 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Ali Ö. idaresindeki 45 KA 920 plakalı otomobil, Mehmetçik Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki Ferhat Y. ile Enver K'ye çarptı.

        Otomobil daha sonra duvara çarparak durabildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve yayalar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ferhat Y. ile Enver K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        "Ani refleksle gelişen bir olaydır, eylemi planlamadım"
        "Ani refleksle gelişen bir olaydır, eylemi planlamadım"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı

        Benzer Haberler

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'te 2 kategoride birincilik...
        Manisa Celal Bayar Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'te 2 kategoride birincilik...
        Manisa'da şampiyonluk kupası, sezona adı verilen hakemin oğluna hediye edil...
        Manisa'da şampiyonluk kupası, sezona adı verilen hakemin oğluna hediye edil...
        Turgutlu'da Manisa Barosunun 100. yılı kutlandı
        Turgutlu'da Manisa Barosunun 100. yılı kutlandı
        Salihli'de jandarma ekiplerinden trafik denetimi
        Salihli'de jandarma ekiplerinden trafik denetimi
        Manisa FK kaderini kendi belirleyecek
        Manisa FK kaderini kendi belirleyecek
        AK Parti'li Arınç, Demirci'de etkinliklere katıldı
        AK Parti'li Arınç, Demirci'de etkinliklere katıldı