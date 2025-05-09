Manisa'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Orman İşletme İl Müdürü Fatih Öztürk ve öğrenciler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için yürütülen "Orman Benim" kampanyası kapsamındaki etkinlik, Spil Dağı'nda düzenlendi.

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