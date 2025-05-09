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        Manisa'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Manisa'da orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:22 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:34
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        Manisa'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
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        Manisa'da orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için yürütülen "Orman Benim" kampanyası kapsamındaki etkinlik, Spil Dağı'nda düzenlendi.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Orman İşletme İl Müdürü Fatih Öztürk ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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