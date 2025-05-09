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        Endemik tür Manisa lalesi için genetik araştırma yapılıyor

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şık, Türkiye'ye özgü endemik bitki türlerinden "Manisa lalesi" olarak bilinen Tulipa orphanidea türünün genetik araştırmasına başladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:11 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:29
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        Endemik tür Manisa lalesi için genetik araştırma yapılıyor
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        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şık, Türkiye'ye özgü endemik bitki türlerinden "Manisa lalesi" olarak bilinen Tulipa orphanidea türünün genetik araştırmasına başladıklarını söyledi.

        Manisa'daki Spil Dağı'nda koruma altındaki bitki türlerinden Manisa lalesinin tanıtımı amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

        Akademisyenler, öğrenciler ve gazetecilerin katıldığı etkinlikte, dağın 1200 ila 1500 metreleri arasında yılda nisan ve mayıs aylarında sadece 20 gün çiçek açan bitkiye ilişkin bilgi verildi. Katılımcılar, bitkiyi doğal ortamında görme ve fotoğrafını çekme imkanı buldu.

        Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Manisa lalesinin sonraki nesillere aktarılması için kolluk kuvvetleri ve çeşitli koruma yöntemleriyle tedbir aldıklarını söyledi.

        - "Genetik çalışmalar yapılması gerekiyor ve bir kısmını başlattık"

        Prof. Dr. Levent Şık da Manisa'nın botanik alanında görevli öğretim üyeleri olarak, Manisa lalesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını, 2015'ten beri yürüttükleri çalışmalarda bu türün kırmızısının yanı sıra sarı renkli olanını da tespit ettiklerini dile getirdi.

        Şık, şunları kaydetti:

        "Spil Dağı'nda şu ana kadar gördüğümüz iki lale rengi var. Şarkılara da konu olan sarı lale ve şu anda bulunduğumuz bölgedeki kırmızı renkli laleler. Ancak Manisa ilinin içinde çalışmamız sırasında farklı bölgelerde, Demirci ve Alaşehir'de yüksek kesimlerde gördüğümüz lalelerin morfolojik olarak farklılıklar gösterdiğini de tespit ettik. Yani buradakiler tamamen kırmızı renkli olmasına rağmen sarı bantları içeren laleler de olduğunu tespit ettik. Bunlarla ilgili genetik çalışmalar yapılması gerekiyor ve bir kısmını başlattık, 'bu bitki diğerlerinden farklıdır' diyebileceğimiz sonuçlara ulaştık."

        Tanıtım programına katılan Halil Kale Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Duru Erin de "Manisa Spil Dağı'nda buranın ender türü olan Manisa lalesini görmeye geldik. Bütün öğrenciler olarak çok beğendik. Bu türü herkesin görmesini ve korumasını bekliyorum." dedi.

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