Manisa'daki Suuçtu Şelalesi doğaseverlerin uğrak noktası oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı bölgede, Gediz Nehri üzerinde yer alan Suuçtu Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Adala-Hermos Kanyonu'nun başlangıcındaki Suuçtu, özellikle ilkbahar-yaz döneminde serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip noktalardan biri haline geldi.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sınırları içerisinde yer alıp 25 metre yükseklikten dökülen şelale, çevresindeki yemyeşil doğası ve tarihi dokusuyla keşfedilmeyi bekliyor.

Suuçtu Şelalesi, Adala Kanyonu doğa yürüyüşü parkuru üzerinde bulunması sebebiyle trekking tutkunlarının da uğrak noktası durumunda. Kamp yapmak isteyenler için uygun alanlar sunan bölge, doğa ve fotoğraf severleri de cezbediyor.

Yılın her mevsimi farklı güzellikler sunan Suuçtu Şelalesi, antik çağlardan bugüne uzanan binlerce yıllık tarihi ve eşsiz coğrafi yapısıyla Ege Bölgesi'nin önemli tabiat varlıkları arasında yer alıyor.