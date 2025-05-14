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        Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali 17 Mayıs'ta başlayacak

        Manisa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17-25 Mayıs'ta düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolu Festivali", konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:25
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        Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali 17 Mayıs'ta başlayacak
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        Manisa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17-25 Mayıs'ta düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolu Festivali", konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

        Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için gerçekleştirilen ve ülkenin en büyük kültür ve sanat etkinliklerinden olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Manisalılarla da buluşacak.

        Festival kapsamında 9 gün boyunca 40'a yakın noktada birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Festival süresince sanatçılar, Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda kurulacak ana sahnede sevilen şarkılarını seslendirecek.

        - Sergiler

        Fatih Sergi Salonu'nda "Lidya'nın İzleri" sergisi, Manisa Müzesi Avlusu'nda Gökhan Doğan'ın yapay zeka destekli eseri "Seyyah: Anadolu Medeniyetleri", Manisa Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda da Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi arşivlerinden seçilen "Köklere Yolculuk Dijital Sanat" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

        - Konserler

        Festival kapsamında, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin oyun ve performanslarının yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı müzik toplulukları sahne alacak.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" konserine ev sahipliği yapacak.

        - Tiyatro, opera ve söyleşiler

        Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin oyun ve performansları da festival kapsamında Manisalıların beğenisine sunulacak.

        Manisa Müzesi Konferans Salonu ve Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Sardes Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nick Cahiil, Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, Osman Engin, Bekir Köse, Işıl Açıkkar, Hayati Develi, Beyhan Budak gibi isimler farklı konularda söyleşiler gerçekleştirecek.

        Atatürk Kent Parkı Çocuk Etkinlik Alanı'nda, renkli aktiviteleri, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları gibi birçok etkinliğin yer alacağı "Çocuk Köyü" kurulacak.

        - Yerel lezzetler "Lezzet Noktası"nda

        Manisa Kültür Yolu Festivali'nde, gastronomi değerlerini tanıtmak için İdil Açıkalın, Ayşe Ekiz, Hatice Nur Ege gibi birçok şef belirlenen 11 "Lezzet Noktası"nda yöresel yemekler yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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