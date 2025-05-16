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        Manisa'da engelli gençler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Manisa'da 56 engelli, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:19 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:19
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        Manisa'da engelli gençler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Manisa'da 56 engelli, Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu yaşadı.

        Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kamuflajlarını giyen gençler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin etti.

        Törende konuşan Bahadır Kırtepe'nin babası Kemal Kırtepe, yaşadıkları gururu dile getirdi. Engellilerden Muhammet Cömert de yaş kütüğüne plaket çaktı.

        Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Hüseyin Borazan ve Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, törenin ardından engelli asker adaylarına terhis belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim etti.

        Tören geçişinin ardından sona eren programda, hatıra fotoğrafları çekildi.

        Oğlu Oğuzhan Demirbaş'ın yemin töreni heyecanında duygulandığını dile getiren anne Resmiye Demirbaş, "Duygulandık ve gururlandık, bunu düzenleyenlere çok teşekkür ederim." dedi.

        Asiye Gözüpek de oğlunu kamuflaj içinde görmenin heyecanını yaşadığını anlatarak, "Zaten asker görünce duygulanıyorduk, kendi oğlumuzu görünce daha çok duygulandık." diye konuştu.

        Hatice Ersoy da oğlunun 8 yıldır bugünün hayalini kurduğunu dile getirerek, "Onun hayallerinde konvoy olacak, valizini hazırlayacak. Biz de o yüzden valizi hazırladık, konvoyla geldik. Çok mutluyuz, Mustafa da mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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