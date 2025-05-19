Manisa ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Manisa'nın Demirci, Turgutlu ve Soma ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Demirci'deki tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadyumu'nda devam eden programda Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğrencileri, stadyum zeminine dev bir Türkiye haritası oluşturdu. Yaklaşık 800 öğrencinin görev aldığı gösteride, temsili Kurtuluş Savaşı canlandırıldı.

Öğrencilerin sergilediği Kurtuluş Savaşı temsili gösterisi, izleyicile tarafından ayakta alkışlandı.

Törenlerin sonunda sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları, Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aytaç ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

- Soma

Soma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Turgutalp Kültür Merkezi Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Program, Millet Bahçesi’nde devam etti.