YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Organik ürünler üreten genç çiftçi ihracatı hedefliyor

MUSTAFA ÇALKAYA - AHMET BAYRAM - Manisa'da zeytin, zeytinyağı ve çeşitli organik meyve üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Cavit Çağlar Çankaya, organik ürünlerini kendi markalarıyla ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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