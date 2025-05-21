Turgutlu'da özel gereksinimli öğrencilere için etkinlik düzenlendi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, "Birlikte Mutluyuz" projesi kapsamında Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulunda etkinlik düzenlendi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, "Birlikte Mutluyuz" projesi kapsamında Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulunda etkinlik düzenlendi.
Proje dolayısıyla öğrencilere hediyeler dağıtıldı.
Etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer ve protokol üyeleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.