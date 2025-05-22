Manisa Şehir Hastanesi "TÜSKA Akreditasyon Belgesi" aldı

Manisa Şehir Hastanesi'ne Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından belirlenen standartları karşılaması dolayısıyla akreditasyon belgesi verildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç yaptığı yazılı açıklamada, Manisa Şehir Hastanesi'nin bu akreditasyonuyla gururlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 1566 hastane içinde yalnızca 9 hastanenin sahip olduğu bu unvanı Manisa Şehir Hastanesi de elde etti. Hastanemiz, kamu hastaneleri arasında 5. sırada yer alarak ulusal düzeyde ayrıcalıklı bir konuma yükselmiştir. Bu başarı, memleketimize duyduğumuz sorumluluğun, sağlığı önceleyen vizyonumuzun ve hasta odaklı hizmet anlayışımızın somut bir tezahürüdür."

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Bu başarının Türkiye'nin sağlık alanındaki vizyoner yaklaşımının ve güçlü liderliğinin bir sonucu olduğunu aktararak, "Hastanemiz sadece alt yapısıyla değil, sunduğu sağlık hizmetiyle de yüksek standartlara sahip olduğunu göstermiştir. Bu başarı, AK Parti döneminde atılan sağlam temellerin ve ileri görüşlü sağlık politikalarının da somut bir göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.